В рыбинской колонии осуждённые вырезали из дерева двухметровый памятник неизвестному солдату.

Сделать такой памятник решили три месяца назад. Осуждённые сами придумали проект и подобрали материалы. Главный создатель памятника до колонии никогда не занимался плотничеством, уже больше восьми лет мужчина работает в церковной мастерской в храме колонии — делает резные иконы и кресты.

Двухметровую резную статую из цельного дерева установили на плацу. Воин стоит без головного убора в знак памяти тем, кто не вернулся с войны, и держит в руках меч, разбивающий немецкую свастику.

- Очень символично, что открытие памятника Неизвестному солдату проходит именно в преддверии Дня Памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне, - рассказал заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Степанищев.

Чтобы скоротать время, в колониях люди часто осваивают новые профессии и работают: кто-то из дерева вырезает, кто-то шьет одежду, а кто-то делает обувь. Именно обувь от заключенных угличской колонии возглавила список престижного журнала Forbes.

