Ремонт во дворе идёт полным ходом

Очень грязный ремонт дороги увидели в своём дворе по улице Моторостроителей жители Дзержинского района. Здесь у дома №9, строение 2 начался ремонт по губернаторской программе "Решаем вместе". Но в момент укладки нового асфальта, похоже, что-то пошло не так.

- Ремонт двора в самом разгаре. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, - пишет местный житель Антон Арефьев. Он сфотографировал, как рабочие разравнивают асфальт среди грязи и луж.

Во дворе работает компания "Яравтодор", у которой нашлось объяснение происходящему.

- Жизненная ситуация, когда во время работ пошёл дождь. Асфальт в лужи не сгружали. Укатывали в дождь, что не критично, - прокомментировал подрядчик.

Чиновники департамента городского хозяйства тоже вступились за рабочих.

Такую картину увидели в Брагино

- Когда раскатывали нижний слой, налетел ураган с ливнем, работы остановили. Остатки асфальта отправили на базу и выкинули, - прокомментировали в ДГХ. - Вчера целый день сушили основания, чтобы сегодня продолжить работы.