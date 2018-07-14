Участника «Отцовского патруля» легко узнать по белой футболке с символикой Ярославской области. Ещё с ними ходят люди в чёрных футболках с логотипом уполномоченного по правам ребёнка

В Ярославле по паркам и скверам начали ходить люди в белых футболках с красной надписью «Отцовский патруль». Они выискивают тех, кто распивает спиртные напитки или курит в тех местах, где люди должны отдыхать без пива и сигарет. Общественники заглянули на площадь Юности, а также в Юбилейный и Бутусовский парки.



В Бутусовском парке «народным ревизорам» не понравились мужчины, пьющие на лавочке пиво, и парни, курившие неподалёку от детской площадки.

— Мы вежливо просили нарушителей убрать спиртное и выкинуть сигареты, — рассказал участник рейда Игорь Блохин. — Молодые люди сразу же выкинули пиво в урны. Мы их, правда, ещё попросили уйти из парка, потому что они были пьяны. Такие рейды мы теперь будем устраивать постоянно. Остались довольны все: и гуляющие в парке дети, и их родители, и даже нарушители. Ведь мы могли вызвать полицию. Мы же просто на этот раз взывали к совести. В следующий раз мы будем нарушителей сдавать полиции, если они будут отказываться идти на диалог.

В Совете отцов рассказали, что к «Отцовскому патрулю» уже присоединилось около 50 человек. Они разделят между собой парки, скверы, пляжи и другие места отдыха и будут ходить в рейды уже несколькими бригадами.

Создать необычную добровольческую организацию решили во время фестиваля семейного кино «В кругу семьи», который сейчас проходит в Ярославле. И попасть в неё могут только многодетные папы.