Катя и Денис живут вместе с 2016 года

Вчера в Ярославле поженились популярные телевизионщики Денис и Екатерина Муравьёвы. Жених известен в городе по своей работе журналистом в телекомпании «Ярославия» и на телеканале «Первый ярославский», а невеста раньше была специалистом коммерческого отдела «Первого ярославского» и продюсером на ГТРК. Теперь они оба работают в Москве на федеральном телевидении.



После свадьбы молодожёны планируют переезжать в Москву

— Я увидела Дениса первый раз в коридоре, он со мной поздоровался и улыбнулся, — вспоминает Екатерина Муравьёва. — Я думала, он давно работает на «Первом ярославском», так же он думал про меня. На протяжении месяца мы ходили и улыбались друг другу при встрече, но не знакомились. Я не знала, как его зовут и кем именно он работает.

Место для празднования свадьбы Катя и Денис выбрали неподалёку от здания телеканала, где они познакомились



После регистрации в загсе молодожёны решили немного поразвлечься со своими гостями. Денис и Катя раздали своим родственникам и друзьям большие бенгальские огни и буквально через дорогу от редакции «Первого ярославского» телеканала, где они раньше работали, устроили файер-шоу. Правда, ребята говорят, что место в районе пересечения проспекта Ленина и Советской улицы они выбрали не из-за близости редакции, а потому что праздновали в ресторане неподалёку.



Недавно в этом же месте свою экстремальную свадьбу сыграли ярославские велосипедисты Николай и Валерия Серовы.