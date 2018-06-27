Выпускной прошёл в «Арене-2000»

В Ярославле прошли выпускные в одиннадцатых классах. Будущие студенты по традиции отмечали праздник в «Арене-2000». Порядка 200 лучших из них получили награды «За особые успехи в учении».

— Мы можем гордиться нашими выпускниками, из года в год мы показываем серьезные результаты на уровне страны. У нас очень высокая планка, и из года в год ребята, заканчивающие школу, поддерживают эти результаты, — сказал заместитель мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политике Алексей Аксютенко. — Хочется сказать огромное спасибо учителям и родителям, которые воспитали такое прекрасное поколение детей, которое в скором времени ждет достойное будущее.

Ярославские выпускники зажгли со звёздами эстрады. Для них выступили Доминик Джокер и группа «Пара нормальных», а после всех ждала дискотека.