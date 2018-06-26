Пожарные продолжают бороться с огнём

И снова пожар. И снова огромный столб дыма и пламя, которые были видны со всех концов города. На этот раз пожар произошёл на Московском проспекте. Ярославцы перепугались.

— На проспекте Ленина дым вижу, — пишет Роман Гусев.

— Не видно, что горит, но пламя огромное, — делится в соцсетях Галина Софиева.

Мы позвонили в управление МЧС по Ярославской области.

— Горит расселённый дом на Наумова, 18. Пожарные приехали своевременно. Рядом находятся жилые дома, огонь мог перекинуться на них, а следом на гостиницу «Святой Георгий», — рассказали ярославские спасатели.

На данный момент пожарные продолжают бороться с огнём.