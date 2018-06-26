Пламя огромное: в Ярославле рядом с гостиницей полыхают дома
26 июня 2018 20:13
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И снова пожар. И снова огромный столб дыма и пламя, которые были видны со всех концов города. На этот раз пожар произошёл на Московском проспекте. Ярославцы перепугались.
— На проспекте Ленина дым вижу, — пишет Роман Гусев.
— Не видно, что горит, но пламя огромное, — делится в соцсетях Галина Софиева.
Мы позвонили в управление МЧС по Ярославской области.
— Горит расселённый дом на Наумова, 18. Пожарные приехали своевременно. Рядом находятся жилые дома, огонь мог перекинуться на них, а следом на гостиницу «Святой Георгий», — рассказали ярославские спасатели.
На данный момент пожарные продолжают бороться с огнём.
Фото: Галина Софиева/Vk.com