Заблудившийся в ярославских лесах столичный пенсионер прошёл 20 километров
Ушёл на рыбалку и заблудился. 78-летний пенсионер из Москвы заплутал в лесах Ростовского района, и на его спасение бросилась полиция.
Ранним утром дедушка выехал на машине из Новоселки Ростовского района. Хотел поудить на реке Пулохме. В 10 утра понял — пора обратно. От реки к машине захотел скостить путь. Зашел в чащу, заблудился.
Пенсионер позвонил в службу спасения.
— Сотрудники отдела полиции по Ростовскому району, МЧС и егеря отправились на поиски, — рассказали в полиции. — Искали весь день и вечер. Сотовый телефон заблудившегося дачника, к счастью, был доступен для звонка, и сотрудники полиции могли поддерживать с ним связь. Чтобы определиться с направлением поисков, участники поисковой группы сделали несколько выстрелов из оружия.
Дедушка услышал выстрелы. Рассказал, в какой стороне он находится. И группа поисковиков вышла к нему.
Как потом подсчитали, пенсионер прошёл по лесу 20 километров.