Рыбалка с приключениями

Ушёл на рыбалку и заблудился. 78-летний пенсионер из Москвы заплутал в лесах Ростовского района, и на его спасение бросилась полиция.

Ранним утром дедушка выехал на машине из Новоселки Ростовского района. Хотел поудить на реке Пулохме. В 10 утра понял — пора обратно. От реки к машине захотел скостить путь. Зашел в чащу, заблудился.

Пенсионер позвонил в службу спасения.

— Сотрудники отдела полиции по Ростовскому району, МЧС и егеря отправились на поиски, — рассказали в полиции. — Искали весь день и вечер. Сотовый телефон заблудившегося дачника, к счастью, был доступен для звонка, и сотрудники полиции могли поддерживать с ним связь. Чтобы определиться с направлением поисков, участники поисковой группы сделали несколько выстрелов из оружия.

Дедушка услышал выстрелы. Рассказал, в какой стороне он находится. И группа поисковиков вышла к нему.

Как потом подсчитали, пенсионер прошёл по лесу 20 километров.