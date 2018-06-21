На уловки мошенницы попались две девочки

Прокуратура направила в суд уголовное дело на 49-летнюю жительницу Урюпинска. Её обвиняют по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

В 2016 и 2017 годах женщина подходила на улице к девочкам 11-12 лет, которые гуляли одни, и предлагала с помощью магии исполнить их заветные желания. Чтобы совершить волшебный ритуал, необходимы были золотые украшения, лист тетради и носок, которых с собой у женщины конечно же не было, и она просила детей принести необходимые вещи из дома.

Нашлись две доверчивые девочки, поверившие «волшебнице». Они отдали ей мамины украшения на сумму 34 и 65 тысяч рублей. Женщина принялась запаковывать золото в бумагу и носок, при этом незаметно вытаскивала украшения, и вернула детям уже пустые кулёчки. Развернуть их можно было только дома.

- Свою вину женщина признала, пояснив, что не владеет познаниями, как исполнить желания, и детей намеренно обманула, - рассказали в прокуратуре.

Суд избрал избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский суд.

На уловки мошенников чаще всего поддаются старики. Весной 88-летнюю бабушку обманули на полмиллиона рублей.