Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже

В России все заражены футболом
В России все заражены футболом

Неделя мундиаля позади. Все эти дни мы не только рассказывали вам, что происходит в стране, заражённой футбольной лихорадкой, но и добывали яркие фотографии болельщиков. Они измазываются в краске и поют свои странные песни, танцуют посреди улицы и готовы заселфиться с каждой русской девушкой. Весёлые, яркие и необычные — фанаты ЧМ-2018 в подборке фотографов Сети городских порталов.

Начнём с отечественного колорита. Русские болельщики в Екатеринбурге
Начнём с отечественного колорита. Русские болельщики в Екатеринбурге
Перуанец прилетел на Урал поддержать свою команду. Урал встречает перуанца тёплым летним ветерком
Перуанец прилетел на Урал поддержать свою команду. Урал встречает перуанца тёплым летним ветерком
Уругвайская горилла готова рычать за свою сборную
Уругвайская горилла готова рычать за свою сборную
Пока уругвайские приматы оккупируют стадион, египетские болельщики оккупируют красивых уральских женщин
Пока уругвайские приматы оккупируют стадион, египетские болельщики оккупируют красивых уральских женщин
Египетская сила — в футбольных фанатах
Египетская сила — в футбольных фанатах
Кто бы мог подумать, что усилия властей Екатеринбурга по организации достойной фан-зоны в центре сведёт на нет неприметный бар. Americanka — посольство Уругвая на Урале!
Кто бы мог подумать, что усилия властей Екатеринбурга по организации достойной фан-зоны в центре сведёт на нет неприметный бар. Americanka — посольство Уругвая на Урале!
Ещё немного уругвайских болельщиков, сборная которых выиграла свой первый матч в Екатеринбурге
Ещё немного уругвайских болельщиков, сборная которых выиграла свой первый матч в Екатеринбурге
Фараоны не дремлют
Фараоны не дремлют
Футбол — игра семейная
Футбол — игра семейная
Кто угадает, чьей сборной этот фанат?
Кто угадает, чьей сборной этот фанат?
Женщины тоже любят футбол!
Женщины тоже любят футбол!
Уругвайский болельщик в Екатеринбурге
Уругвайский болельщик в Екатеринбурге
Саудовская Аравия возит по России своих шейхов. Место действия на этом фото: Ростов-на-Дону
Саудовская Аравия возит по России своих шейхов. Место действия на этом фото: Ростов-на-Дону
А эти бразильские фанаты буквально вмонтировали себя в плакаты игроков сборной
А эти бразильские фанаты буквально вмонтировали себя в плакаты игроков сборной
Просто корова — один из символов Швейцарии, хотя ЧМ по футболу — это такой яркий праздник, что человек в костюме коровы вряд ли кому-то покажется странным
Просто корова — один из символов Швейцарии, хотя ЧМ по футболу — это такой яркий праздник, что человек в костюме коровы вряд ли кому-то покажется странным
Фото из Самары: какой футбол без Деда Мороза? Мы же в России!
Фото из Самары: какой футбол без Деда Мороза? Мы же в России!
Как тебе такая маска, Илон?
Как тебе такая маска, Илон?
Швеция на трибунах
Швеция на трибунах
Дружба народов в Волгограде
Дружба народов в Волгограде
Болельщик из Туниса прилетел в Волгоград со своим инструментом
Болельщик из Туниса прилетел в Волгоград со своим инструментом
Во-о-от такая была игра!
Во-о-от такая была игра!
На матч Россия — Египет, кажется, собралась вся страна!
На матч Россия — Египет, кажется, собралась вся страна!
Такие разные болельщики...
Такие разные болельщики...
Сразу видно: эту страну не победить!
Сразу видно: эту страну не победить!
У нас за футболом следят от мала до велика
У нас за футболом следят от мала до велика
Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже
Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже
Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже
Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже