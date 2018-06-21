Ростовский шейх, уральский фараон. Лучшие кадры болельщиков ЧМ-2018 в одном фоторепортаже

Неделя мундиаля позади. Все эти дни мы не только рассказывали вам, что происходит в стране, заражённой футбольной лихорадкой, но и добывали яркие фотографии болельщиков. Они измазываются в краске и поют свои странные песни, танцуют посреди улицы и готовы заселфиться с каждой русской девушкой. Весёлые, яркие и необычные — фанаты ЧМ-2018 в подборке фотографов Сети городских порталов.
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