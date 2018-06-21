Ремонтировать дороги будут картами от ста метров

В Ярославле прошли общественные слушания по тому, какие ещё дороги необходимо отремонтировать в городе. Общественники составили список основных магистралей, которые не попали в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2018–2019 годы.

— Нам приходят жалобы и пожелания граждан, — рассказал член Общественной палаты Ярославской области Евгений Чуркин. — И большая часть объектов из представленного списка совпадает с пожеланиями жителей. В крупных районах города есть объекты, имеющие социальную значимость, — возле рынков, больниц или образовательных учреждений, не попавшие в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Например, проспект Дзержинского, улицы Пионерская, Папанина и многие другие. Важно, что их ремонт будет осуществляться в рамках этих дополнительных средств.

На дополнительные деньги в Ярославской области решили с помощью карточного ремонта привести в порядок еще около ста дорог. Работы на всех этапах смогут контролировать сами общественники.

— Мы проводили голосование в социальных сетях, и могу сказать, что большинство пожеланий уже было учтено и, судя по представленному нам списку, большая часть дорог охвачена, — сказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Мы работаем и с областным, и с городским департаментами, и очень рады, что выстраивается конструктивный диалог.

После окончательного утверждения дополнительного списка дорог объявят торги.

— Во второй декаде июля после аукционов мы составим для каждого района план работ, — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Всё должно быть выполнено качественно и оперативно.

Дополнительные средства на ремонт дорог появились в областном бюджете благодаря тому, что в Ярославле прописался известный российский миллиардер, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. За счёт того, что он будет платить налоги в казну Ярославля и области, консолидированный бюджет региона получит 1,5 миллиарда рублей в год. 400 миллионов рублей из этих денег решили потратить на ремонт дорог.



