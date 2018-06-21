Дворы должны привести в порядок до 31 июля

Ремонт четырёх дворов на Красном Перекопе обошелся в 12,5 миллионов рублей. За эти деньги до 31 июля должны заасфальтировать проезды, обустроить тропинки и парковки во дворах на улицах Закгейма 13, 34 и 26, Большие Полянки 25 и 27 и проезд на улице Гагарина.

— Работы на Закгейма, 13 уже подходят к завершению, — рассказал первый заместитель главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь. — Все работы по контракту подрядчик должен завершить до 31 июля, однако тут работы идут с опережением графика, и на следующей неделе этот двор уже будут готовить к сдаче.

Жителям дома на Закгейма,13 повезло. Кроме того, что во дворе заасфальтировали проезд, там еще поставили площадку для воркаута с уличными тренажёрами.

Жильцы домов на улице Гоголя долго ждали-ждали ремонта дороги во дворе и, не дождавшись, взяли лопаты и сами завалили землёй огромную яму.