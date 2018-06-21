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Бабушка в Ярославле залезла на крышу супермаркета в своём доме, чтобы подмести
21 июня 2018 07:28
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Неожиданный порыв к уборке застали ярославцы на улице 8 Марта в Красноперекопском районе Ярославля.
Пенсионерку с веником в руке засняли на крыше супермаркета, который находится на первом этаже дома. Бабушка подметала.
— Никакой безопасности. Наверное, чистить фасад — обязанность магазина? — осуждает происходящее Евгения Савельева.
— Я живу в доме № 9 и вижу это часто, — делится Алексей Дунаев.
Как говорят очевидцы, пенсионерка сметает окурки, которых накапливается на этой крыше немало. А забирается она туда через окно своей квартиры.
В Ярославле на уборку и обслуживание дороги ищут подрядчика, которому заплатят 200 миллионов рублей.
Фото: Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский, Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский/Vk.com
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