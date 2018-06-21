Бабушка в Ярославле залезла на крышу супермаркета в своём доме, чтобы подмести

Бабушка часто убирается на крыше

Неожиданный порыв к уборке застали ярославцы на улице 8 Марта в Красноперекопском районе Ярославля.

Пенсионерку с веником в руке засняли на крыше супермаркета, который находится на первом этаже дома. Бабушка подметала.

— Никакой безопасности. Наверное, чистить фасад — обязанность магазина? — осуждает происходящее Евгения Савельева.

— Я живу в доме № 9 и вижу это часто, — делится Алексей Дунаев.

Как говорят очевидцы, пенсионерка сметает окурки, которых накапливается на этой крыше немало. А забирается она туда через окно своей квартиры.