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Мэрия Ярославля тайком выдала разрешение на точечную застройку центра
21 июня 2018 06:19
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Прокуратура Ярославля изо всех сил пытается остановить точечную застройку в центре города. На улице Большая Октябрьская, за домом № 48, началась стройка. Здесь уже работает спецтехника, разрабатывая площадку.
За домом со львами застройщик «Северстрой» собрался воткнуть семиэтажный жилой дом. Как выяснили прокуроры, разрешение на строительство он получил в прошлом году от мэрии Ярославля. Хотя не должен был.
— Правилами землепользования и застройки Ярославля эта территория отнесена к общественно-деловой, а строительство жилых домов может осуществляться только по результатам публичных слушаний, которые в данном случае не проводились, — поясняют в прокуратуре.
Сперва прокурор внёс протест на имя директора департамента землепользования и застройки Ярославля, но реакции не было. Теперь прокуратура пойдёт в суд с требованием признать незаконным выдачу разрешения на строительство.
При этом недавно мэрия пошла на уступки и перенесла планы на застройку микрорайона Тверицы на берегу Волги 17-этажными высотками.
Фото: Алексей Пономарёв
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