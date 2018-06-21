Мэрия Ярославля тайком выдала разрешение на точечную застройку центра

Точечная застройка вовсю развернулась напротив Мукомольного переулка

Прокуратура Ярославля изо всех сил пытается остановить точечную застройку в центре города. На улице Большая Октябрьская, за домом № 48, началась стройка. Здесь уже работает спецтехника, разрабатывая площадку.

За домом со львами застройщик «Северстрой» собрался воткнуть семиэтажный жилой дом. Как выяснили прокуроры, разрешение на строительство он получил в прошлом году от мэрии Ярославля. Хотя не должен был.

— Правилами землепользования и застройки Ярославля эта территория отнесена к общественно-деловой, а строительство жилых домов может осуществляться только по результатам публичных слушаний, которые в данном случае не проводились, — поясняют в прокуратуре.

Сперва прокурор внёс протест на имя директора департамента землепользования и застройки Ярославля, но реакции не было. Теперь прокуратура пойдёт в суд с требованием признать незаконным выдачу разрешения на строительство.

При этом недавно мэрия пошла на уступки и перенесла планы на застройку микрорайона Тверицы на берегу Волги 17-этажными высотками.