Треть предприятий, которыми управляет мэрия, работают с убытками

Семь ярославских предприятий работают с убытками

Сегодня на комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра Алексей Торопов отчитался о том, как работают муниципальные предприятия. Это те компании, которые на 100% принадлежат городу.

Оказалось, что из 22 МУПов треть работает с убытками. В этот список входят оба предприятия, управляющие городским общественным транспортом, — «Яргорэлектротранс», «Яргортранс», а также «Ярославльзаказчик», «Горстройзаказчик», «Вознесенский» (где проходит большинство спортивных соревнований и мероприятий города), «Городской выставочный центр» и «Ярмарки Дзержинского района».

— Совокупные доходы организаций муниципального сектора экономики по итогам 2017 года составили почти 4,5 миллиона рублей, что на 6% выше показателей 2016 года, — рассказал заместитель мэра Алексей Торопов.

Иначе говоря, 4,5 миллиона рублей в год заработали вместе 15 городских предприятий.

Кстати, в прошлом году озвучили грандиозные планы на обновление ещё одного городского предприятия — центрального рынка.