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Женщина, таинственно пропавшая в Ярославле, нашлась: её история
20 июня 2018 17:48
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Женщина, которую в Ярославской области искали волонтёры и собственная дочь, нашлась. Правда, 49-летняя Лариса ещё не вернулась домой.
— Я только сегодня узнала, что с ней всё хорошо, — рассказала её дочь Мария. — Она ничего мне так и не рассказала, что с ней случилось и где она была. Сказала, что скоро приедет. Я в полицию обращалась, искала ее, а ей, похоже, всё равно.
Напомним, что женщина исчезла при странных обстоятельствах — внезапно уехала в Тутаев, где у нее нет ни родственников, ни друзей. С собой взяла мало вещей, так как 1 июня должна была выйти на работу.
Фото: Ok.ru
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