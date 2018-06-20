Ярославские депутаты хотят поднять цены на школьные завтраки

Депутаты решили, что на 40 рублей ребёнка хорошо не накормить

В Ярославской области могут подорожать школьные завтраки. Это обсудили депутаты облдумы на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Сейчас питание в школах области стоит 40 рублей, двухразовое — 80. По мнению депутатов, эту стоимость необходимо увеличить, чтобы лучше кормить детей. На сколько вырастет цена завтрака, пока не рассказали.

— Сегодня на комитете мы договорились, что ближе к формированию бюджета на следующий год мы к этому вопросу вернемся, — рассказала председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова. — Правительство посчитает, в какую сумму это обойдется для бюджета. Я уверена, что если с такой инициативой выйдет правительство, то депутатский корпус ее поддержит.

Весной в департаменте образования Ярославской области уверяли, что цены на школьные обеды не поднимутся, но только до конца учебного года. Кроме того, стало известно, что в рацион ярославским школьникам добавят мясо, овощи и молочные продукты.