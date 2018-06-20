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Ярославские депутаты хотят поднять цены на школьные завтраки
20 июня 2018 17:40
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В Ярославской области могут подорожать школьные завтраки. Это обсудили депутаты облдумы на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
Сейчас питание в школах области стоит 40 рублей, двухразовое — 80. По мнению депутатов, эту стоимость необходимо увеличить, чтобы лучше кормить детей. На сколько вырастет цена завтрака, пока не рассказали.
— Сегодня на комитете мы договорились, что ближе к формированию бюджета на следующий год мы к этому вопросу вернемся, — рассказала председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова. — Правительство посчитает, в какую сумму это обойдется для бюджета. Я уверена, что если с такой инициативой выйдет правительство, то депутатский корпус ее поддержит.
Бесплатное питание в школах предоставляется: детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, находящимся под опекой, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере и детям из многодетных семей. Кроме того, половина стоимости питания школьников младших классов оплачивается из областного бюджета.
Весной в департаменте образования Ярославской области уверяли, что цены на школьные обеды не поднимутся, но только до конца учебного года. Кроме того, стало известно, что в рацион ярославским школьникам добавят мясо, овощи и молочные продукты.
Фото: Александра Савельева
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