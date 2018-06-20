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Ярославль спрятали за щит: на въезде со стороны Москвы появилась новая стела
20 июня 2018 15:34
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Стелу на въезде в Ярославль со стороны Москвы закончили монтировать. Сегодня ярославцы смогли оценить установленный знак.
Устанавливать её начали 9 июня.
— Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн, — рассказали монтажники.
Рабочим предстоит привести в порядок территорию вокруг стелы, установить подсветку. Торжественное открытие нового въездного знака запланировано на 29 июня.
Мнения ярославцев разделились. Одним знак понравился, других смутило большое количество изображенных на щите церквей.
— Красивая стела, — написала Регина Богданец. — Ярославль является столицей Золотого кольца, так что всё по феншую, чтобы людям было изначально понятно, куда они приехали. А кому не нравится, можно в Скоково съездить.
То, каким будет въездной знак, выбирали сами ярославцы. Из представленных на конкурс работ победил проект Егора Збаранского в виде щита. Его воплощение в жизнь обошлось в 15 миллионов рублей.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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