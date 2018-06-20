×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославль спрятали за щит: на въезде со стороны Москвы появилась новая стела

20 июня 2018 15:34
1 175 5
стела, Ярославль

Стелу на въезде в Ярославль со стороны Москвы закончили монтировать. Сегодня ярославцы смогли оценить установленный знак.

Устанавливать её начали 9 июня.

— Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн, — рассказали монтажники.

Рабочим предстоит привести в порядок территорию вокруг стелы, установить подсветку. Торжественное открытие нового въездного знака запланировано на 29 июня.

Мнения ярославцев разделились. Одним знак понравился, других смутило большое количество изображенных на щите церквей.

— Красивая стела, — написала Регина Богданец. — Ярославль является столицей Золотого кольца, так что всё по феншую, чтобы людям было изначально понятно, куда они приехали. А кому не нравится, можно в Скоково съездить.

То, каким будет въездной знак, выбирали сами ярославцы. Из представленных на конкурс работ победил проект Егора Збаранского в виде щита. Его воплощение в жизнь обошлось в 15 миллионов рублей.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
Продажа авто, мото
Далее: Девушка, чью грудь изуродовали во время пластической операции, дала откровенное интервью на ТВ

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (8): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,43 63,69
EUR 73,50 73,81
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.06
USD 63,62 -0,45
EUR 73,61 -0,57
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.