Девушка, чью грудь изуродовали во время пластической операции, дала откровенное интервью на ТВ

Екатерина хочет призвать доктора к ответу

На Первом канале сняли новый выпуск передачи «Человек и закон», в котором ярославская девушка Екатерина рассказала, как пострадала от рук пластического хирурга.

— Сегодня прошли съемки серьёзной передачи. Репортажи от всех пострадавших девушек! — написала Екатерина.

На съемки действительно пришли и другие люди, имеющие претензии к ярославскому доктору, который сейчас практикует в Москве.

— Мы тоже приняли участие в съёмках, — рассказала мама женщины, которая умерла после пластической операции (её историю читайте в ближайшее время на сайте 76.ru. — Прим.ред.). — И была ещё девушка, которой просто искромсали всю грудь.

А вот доктора, в чей адрес валятся обвинения, не было.

— Я не знал о съемках этой передачи, — сказал Григорий Перекрёстов. Но свою позицию он озвучил порталу 76.ru.

История ярославны, чья грудь была обезображена, имела большой резонанс. Яркая блондинка, решившая усовершенствовать своё тело, была в шоке, когда её грудь оказалась изувеченной после похода на пластическую операцию.