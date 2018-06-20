|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Девушка, чью грудь изуродовали во время пластической операции, дала откровенное интервью на ТВ
20 июня 2018 14:48
2 381 2
На Первом канале сняли новый выпуск передачи «Человек и закон», в котором ярославская девушка Екатерина рассказала, как пострадала от рук пластического хирурга.
— Сегодня прошли съемки серьёзной передачи. Репортажи от всех пострадавших девушек! — написала Екатерина.
На съемки действительно пришли и другие люди, имеющие претензии к ярославскому доктору, который сейчас практикует в Москве.
— Мы тоже приняли участие в съёмках, — рассказала мама женщины, которая умерла после пластической операции (её историю читайте в ближайшее время на сайте 76.ru. — Прим.ред.). — И была ещё девушка, которой просто искромсали всю грудь.
А вот доктора, в чей адрес валятся обвинения, не было.
— Я не знал о съемках этой передачи, — сказал Григорий Перекрёстов. Но свою позицию он озвучил порталу 76.ru.
История ярославны, чья грудь была обезображена, имела большой резонанс. Яркая блондинка, решившая усовершенствовать своё тело, была в шоке, когда её грудь оказалась изувеченной после похода на пластическую операцию.
Фото: Instagram.com
Далее: «Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров