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В Ярославле из-за военных перекроют центр города
20 июня 2018 12:28
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30 июня центр Ярославля снова перекроют для автомобилей. На этот раз причиной станет выпускной курсантов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
По Советской площади прошагает парад выпускников. Поэтому с 07:00 до 14:00 будут перекрыты проезд и парковка к самой площади, а также на участках улиц Советской, Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев и Народном переулке.
Как чествовали выпускников военного училища в прошлом году, смотрите в нашем обзоре.
Кстати, ярославские автовладельцы всерьёз недовольны властями из-за постоянных перекрытий дорог. На праздник в честь 55-летия Валентины Терешковой городская администрация перестаралась и перекрыла даже мост через Которосль. Ярославцы назвали это маразмом.
Фото: Мэрия Ярославля
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