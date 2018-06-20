В Ярославле из-за военных перекроют центр города

30 июня центр Ярославля снова перекроют для автомобилей. На этот раз причиной станет выпускной курсантов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

По Советской площади прошагает парад выпускников. Поэтому с 07:00 до 14:00 будут перекрыты проезд и парковка к самой площади, а также на участках улиц Советской, Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев и Народном переулке.

Как чествовали выпускников военного училища в прошлом году, смотрите в нашем обзоре.

Кстати, ярославские автовладельцы всерьёз недовольны властями из-за постоянных перекрытий дорог. На праздник в честь 55-летия Валентины Терешковой городская администрация перестаралась и перекрыла даже мост через Которосль. Ярославцы назвали это маразмом.