×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В центре Ярославля тополь рухнул на тротуар

20 июня 2018 12:30
1 230 0
погода, ветер, дерево, Ярославль, тополь

Сегодня в центре Ярославля только чудом дерево не зашибло людей. Огромный тополь рухнул прямо на тротуар, не выдержав порывов ветра. Дерево сломалось на проспекте Толбухина, около круглосуточного супермаркета. В «Горзеленхозе» уже в курсе случившегося.

— Дерево уже убирают, — рассказали очевидцы.

Погода в эти дни в Ярославле действительно сурова — синоптики предупредили о шквалистых ветрах.

В центре гражданской защиты сообщили, что пока массовых ЧП из-за ветра не было.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Инга Сафронова
Продажа авто, мото
Далее: Сторонники Навального предложили устроить митинг против повышения пенсионного возраста в трёх местах

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (8): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,47 63,69
EUR 73,39 73,70
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 20.06
USD 64,07 0,58
EUR 74,18 0,70
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.