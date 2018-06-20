В центре Ярославля тополь рухнул на тротуар

Дерево треснуло у самого основания

Сегодня в центре Ярославля только чудом дерево не зашибло людей. Огромный тополь рухнул прямо на тротуар, не выдержав порывов ветра. Дерево сломалось на проспекте Толбухина, около круглосуточного супермаркета. В «Горзеленхозе» уже в курсе случившегося.

— Дерево уже убирают, — рассказали очевидцы.

Погода в эти дни в Ярославле действительно сурова — синоптики предупредили о шквалистых ветрах.

В центре гражданской защиты сообщили, что пока массовых ЧП из-за ветра не было.