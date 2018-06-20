Прокуратура занялась мэрией: в городе незаконно назначали директоров муниципальных компаний

Прокуратура вынесла представление мэру Ярославля, чтобы исправил все нарушения

Ярославские прокуроры проверили, как в Ярославле назначали директоров муниципальных предприятий и учреждений города, и нашли нарушения.

— Во время проверки установлено, что в марте 2017 года исполняющим обязанности директора Ленинского рынка назначен соучредитель компании «Горснабпродторг». При назначении на должность он об этом не сообщил, — рассказали в прокуратуре. — По закону руководитель муниципального предприятия не может быть учредителем какой-то организации.

Кроме этого, вопреки решению муниципалитета Ярославля, руководители муниципальных организаций «Ленинский рынок», «Ярмарка Дзержинского района» и «Городское спецавтохозяйство» назначены без проведения конкурса.

— По результатам проверки прокурором Ярославля в адрес мэра города вынесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время рассмотрено и признано обоснованным, — рассказали в прокуратуре.

Руководителя «Ленинского рынка» привлекли к дисциплинарной ответственности, он вышел из состава учредителей.

Несколько дней назад прокуратура через суд заставила чиновников отремонтировать дорогу в Брагино. Местный житель пожаловался на ямы.