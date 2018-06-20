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Прокуратура занялась мэрией: в городе незаконно назначали директоров муниципальных компаний
20 июня 2018 11:00
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Ярославские прокуроры проверили, как в Ярославле назначали директоров муниципальных предприятий и учреждений города, и нашли нарушения.
— Во время проверки установлено, что в марте 2017 года исполняющим обязанности директора Ленинского рынка назначен соучредитель компании «Горснабпродторг». При назначении на должность он об этом не сообщил, — рассказали в прокуратуре. — По закону руководитель муниципального предприятия не может быть учредителем какой-то организации.
Кроме этого, вопреки решению муниципалитета Ярославля, руководители муниципальных организаций «Ленинский рынок», «Ярмарка Дзержинского района» и «Городское спецавтохозяйство» назначены без проведения конкурса.
— По результатам проверки прокурором Ярославля в адрес мэра города вынесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время рассмотрено и признано обоснованным, — рассказали в прокуратуре.
Руководителя «Ленинского рынка» привлекли к дисциплинарной ответственности, он вышел из состава учредителей.
Несколько дней назад прокуратура через суд заставила чиновников отремонтировать дорогу в Брагино. Местный житель пожаловался на ямы.
Фото: Александра Савельева
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