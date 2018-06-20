В Ярославле зацвёл футбольный мяч

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Футбольный мяч на пересечении Московского проспекта и Суздальского шоссе зацвёл.
— Цветочным оформлением городских клумб занимается «Горзеленхозтрой», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярославля Михаил Кузнецов. — Так одна из клумб стала атрибутом к главному футбольному событию года.
Клумбы с футбольными мячами к чемпионату мира сделали еще на пересечении проспекта Ленина и улицы Угличской и на Красной площади. Спортивную клумбу в самом центре города оформили еще прошлой зимой — установили три мяча, но один из них до мундиаля не дожил, гигантский мяч сдул ветер и катал по дороге. В мае сдутый мяч обнаружили во дворе зданий на Чкалова,2.
В этом году на украшение Ярославля потратят около миллиона цветов, мэр Ярославля потребовал, чтобы клумбы шокировали.
Фото: Михаил Кузнецов/facebook.com
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