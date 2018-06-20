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Тройное ДТП на выезде из Ярославля: пострадали четыре человека
20 июня 2018 09:15
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Около 7:40 сегодня на выезде из Ярославля в сторону Тутаева столкнулись три машины. В ДТП попали «Хендай», «Нива» и «Рено». Пока лишь известно, что машины двигались по разным направлениям, одно из столкновений произошло на встречной полосе.
— По предварительной информации, пострадали четыре человека: женщина и трое мужчин, — рассказал очевидец Андрей Дементьев. — Один из мужчин стоял с перевязанной головой.
На месте работает медицина катастроф.
Накануне тройное ДТП случилось на дамбе в Рыбинске.
Фото: Андрей Дементьев, Первый Ярославский автопортал
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