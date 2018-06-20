Тройное ДТП на выезде из Ярославля: пострадали четыре человека

Авария случилась в месте, где соединяются Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе

Около 7:40 сегодня на выезде из Ярославля в сторону Тутаева столкнулись три машины. В ДТП попали «Хендай», «Нива» и «Рено». Пока лишь известно, что машины двигались по разным направлениям, одно из столкновений произошло на встречной полосе.

— По предварительной информации, пострадали четыре человека: женщина и трое мужчин, — рассказал очевидец Андрей Дементьев. — Один из мужчин стоял с перевязанной головой.

На месте работает медицина катастроф.

Четыре человека пострадали в аварии

Накануне тройное ДТП случилось на дамбе в Рыбинске.