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Опасно для жизни: в Брагино власти прогнали уличных торговцев черепахами
20 июня 2018 06:21
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Трусам, ночнушкам и даже мелкой живности на улицах не место. Это наставление от градоначальника городские власти запомнили накрепко и снова провели рейд, теперь уже в Брагино, чтобы проверить, кто торгует нелегально.
С начала года в Дзержинском районе продавцам выписали больше 90 протоколов об административных правонарушениях. — В Дзержинском районе существует ряд таких проблемных точек: возле бывшего кинотеатра «Победа» и на остановке «улица Волгоградская». Рейды здесь проводим регулярно, — рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Подобные торговцы чаще всего располагают свои развалы в местах повышенного трафика пешеходов и не хотят перебираться на официальные рынки и ярмарки. Также довольно часто у продавцов нет не то что сертификатов на товар, а даже документов, удостоверяющих личность. Узнать, где производилась та или иная продукция и безопасна ли она для жизни и здоровья, невозможно.
Против трусов до конца: мэр Ярославля ужесточил борьбу с тем, «что носится под платьем».
Мэрия напоминает: сейчас бесплатно можно торговать на шести рынках города: «Центр» (улица Депутатская, 7), «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а), «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка "Пионерская"» (улица Пионерская, напротив д. 1), «Ярмарка "Виктория"» (пересечение улиц Труфанова и Панина), «Ярмарка "Невская"» (улица Урицкого, у дома 71).
Фото: мэрия Ярославля
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