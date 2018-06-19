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«Симпсоны в городе»: в Ярославле появился новый 3D-рисунок
19 июня 2018 18:06
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Весёлое семейство Симпсонов появилось на улице Звёздной в Ярославле. Гомер, Мардж и пёс Маленький помощник Санты выглядывают из нарисованного люка возле одного из подъездов дома № 25. Новый 3D-рисунок нарисовал литовский художник Саулюс Гуделевичюс.
— Фото получаются отличные: дети наперегонки запрыгивают на скейт и плюхаются на крышку люка. Словом, веселье и радость несусветные, — рассказал художник. — Краски продержатся не одну неделю, но всё будет зависеть о того, насколько бережным будет отношение людей к моей работе.
Художник уже несколько лет живёт в Ярославле и радует своих соседей интересными рисунками на асфальте. Осенью прошлого года Саулюс нарисовал утиное семейство, переходящее дорогу по пешеходному переходу. Что ещё нарисовал художник.
Фото: Саулюс Гуделевичюс/VK.com
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