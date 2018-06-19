Страшная авария у дамбы в Рыбинске: столкнулись три машины, пострадали люди

Машины перегородили дорогу

Сегодня в 12:45 в Рыбинске на Шекснинском шоссе столкнулись три автомобиля: «Форд», БМВ и «Фольксваген». Машины перекрыли движение на дороге в обе стороны. Объезжать последствия ДТП водителям пришлось по обочине.

— Ехали мимо, там жуть, — написала Анастасия Ефимова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

К счастью, в аварии все выжили. С травмами доставлены в больницу 44-летний водитель «Фольксвагена» и 50-летний водитель БМВ.

Сегодня ночью в ДТП в Ярославле пострадала девушка. На проспекте Фрунзе её сбила машина на пешеходном переходе и умчалась прочь.