Сегодня на Ярославль обрушатся бешеный ветер и гроза

Погода испортится резко

Солнечные дни недолго радовали Ярославль. Уже сегодня вечером синоптики предупреждают о том, что солнце скроют грозовые тучи, и хлынет ливень.

Резкое ухудшение погоды прогнозируют после 18 часов вечера.

— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, — предупреждают в управлении МЧС по Ярославской области.

Усиление ветра прогнозируют до 15–20 метров в секунду. Такие порывы способны ломать некрупные ветки деревьев. Ветреная погода сохранится и завтра.

Кстати, тёплые солнечные дни отлично подействовали на грибы, которые уже появились в лесах. Мы составили карту секретных грибных мест.