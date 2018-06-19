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Сегодня на Ярославль обрушатся бешеный ветер и гроза
19 июня 2018 14:58
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Солнечные дни недолго радовали Ярославль. Уже сегодня вечером синоптики предупреждают о том, что солнце скроют грозовые тучи, и хлынет ливень.
Резкое ухудшение погоды прогнозируют после 18 часов вечера.
— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, — предупреждают в управлении МЧС по Ярославской области.
Усиление ветра прогнозируют до 15–20 метров в секунду. Такие порывы способны ломать некрупные ветки деревьев. Ветреная погода сохранится и завтра.
Кстати, тёплые солнечные дни отлично подействовали на грибы, которые уже появились в лесах. Мы составили карту секретных грибных мест.
Фото: Александра Савельева
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