В Ярославле водитель сбил девушку и умчался, бросив её лежать на земле

Девушку положили на носилки и увезли

На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель сбил 24-летнюю девушку. Авария случилась у светофора рядом с улицей Ярославской накануне в 23:28. Машина умчалась, а девушка осталась лежать на пешеходном переходе.

К ней быстро подбежали прохожие, вызвав скорую.

— У пострадавшей ушибы, врачи увезли её на машине скорой, — рассказали 76.ru свидетели аварии.

Водителя машины пока установить не удалось.

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