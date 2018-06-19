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В Ярославле водитель сбил девушку и умчался, бросив её лежать на земле
19 июня 2018 11:35
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На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель сбил 24-летнюю девушку. Авария случилась у светофора рядом с улицей Ярославской накануне в 23:28. Машина умчалась, а девушка осталась лежать на пешеходном переходе.
К ней быстро подбежали прохожие, вызвав скорую.
— У пострадавшей ушибы, врачи увезли её на машине скорой, — рассказали 76.ru свидетели аварии.
Водителя машины пока установить не удалось.
В Ярославской области водитель сбежал с места ДТП после того, как протаранил машину с детьми.
Фото: Сокол, Дядьково / vk.com, Дядьково, Сокол. Ярославль - районы / vk.com
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