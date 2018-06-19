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Необычное голосование: выбирать мэра Москвы решили в Ярославской области
19 июня 2018 11:50
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В сентябре в Ярославской области будут выбирать депутатов региональной думы, а заодно, вероятно, и мэра... Москвы. Столичные власти решили, что москвичи часто разъезжаются на выходные по соседним регионам, поэтому подумывают, а не дать ли возможность тем, кто уехал, проголосовать без всяких открепительных удостоверений.
— Мы об этой идее слышали и готовы организовать на избирательных участках такую работу, — рассказал глава избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — При этом все дополнительные расходы, которые из-за этого появятся, лягут на московский бюджет. Но пока к нам с такой просьбой никто не обращался.
Единый день голосования в этом году выпал на 9 сентября. Жители Москвы в этот день будут выбирать себе главу города на ближайшие 5 лет. А жителям Ярославской области предстоит выбрать 50 депутатов региональной думы — 25 по одномандатному округу и 25 по партийным спискам. Партия власти уже провела предварительное голосование и определилась со своими кандидатами.
Фото: Александра Савельева
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