Стало известно, как расширят Московский проспект в Ярославле

Здание будущего главного офиса «Тензор»

Ярославцев пригласили на публичные слушания, чтобы показать, как будет меняться Московский проспект и вся зона на месте бывшей гостиницы «Чайка».

Так, один из главных проспектов города расширят на две полосы, на нём добавят остановок для общественного транспорта и создадут разворотное кольцо у здания № 16 по улице Малой Пролетарской.

— Планируется увеличение ширины проезжей части по Московскому проспекту от примыкания съездов моста через Которосль до перекрестка с улицей Малой Пролетарской с устройством двух дополнительных полос движения. Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.

Всего по проекту планируют благоустроить огромную территорию в 44 гектара земли, на которой построят современный IT-центр высотой в четыре этажа, детский сад и огромный парк. 52% этой территории будет в зелени.

Главный вход в будущий парк разместят в створе Малого Московского переулка, здесь же устроят парковку для машин и туристических автобусов.

Ранее городские власти заявляли, что расширение проспекта может начаться уже в этом году.