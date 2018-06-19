×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Стало известно, как расширят Московский проспект в Ярославле

19 июня 2018 10:41
2 188 1
дороги, Ярославль, Московский проспект

Ярославцев пригласили на публичные слушания, чтобы показать, как будет меняться Московский проспект и вся зона на месте бывшей гостиницы «Чайка».

Так, один из главных проспектов города расширят на две полосы, на нём добавят остановок для общественного транспорта и создадут разворотное кольцо у здания № 16 по улице Малой Пролетарской.

— Планируется увеличение ширины проезжей части по Московскому проспекту от примыкания съездов моста через Которосль до перекрестка с улицей Малой Пролетарской с устройством двух дополнительных полос движения. Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.

Всего по проекту планируют благоустроить огромную территорию в 44 гектара земли, на которой построят современный IT-центр высотой в четыре этажа, детский сад и огромный парк. 52% этой территории будет в зелени.

Главный вход в будущий парк разместят в створе Малого Московского переулка, здесь же устроят парковку для машин и туристических автобусов.  

Ранее городские власти заявляли, что расширение проспекта может начаться уже в этом году

Город-сад: каким будет будущий IT-центр. Напомним, для строительства этого проекта снесли самый старый недострой Ярославля гостиницу "Чайка".

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: архитектурное бюро Broarchitect
Продажа авто, мото
Далее: Швейцарские болельщики забронировали гостиницу в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (6): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,88 64,16
EUR 73,80 74,11
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 19.06
USD 63,48 0,80
EUR 73,48 0,95
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.