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Стало известно, как расширят Московский проспект в Ярославле
19 июня 2018 10:41
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Ярославцев пригласили на публичные слушания, чтобы показать, как будет меняться Московский проспект и вся зона на месте бывшей гостиницы «Чайка».
Так, один из главных проспектов города расширят на две полосы, на нём добавят остановок для общественного транспорта и создадут разворотное кольцо у здания № 16 по улице Малой Пролетарской.
— Планируется увеличение ширины проезжей части по Московскому проспекту от примыкания съездов моста через Которосль до перекрестка с улицей Малой Пролетарской с устройством двух дополнительных полос движения. Расширение дорожного полотна будет проводиться в сторону участка недостроенной гостиницы «Чайка», а распределение двух новых полос на каждое из направлений движения будет произведено за счет смещения осевой линии проспекта, — уточняется в проекте планировки и межевании территории.
Всего по проекту планируют благоустроить огромную территорию в 44 гектара земли, на которой построят современный IT-центр высотой в четыре этажа, детский сад и огромный парк. 52% этой территории будет в зелени.
Главный вход в будущий парк разместят в створе Малого Московского переулка, здесь же устроят парковку для машин и туристических автобусов.
Ранее городские власти заявляли, что расширение проспекта может начаться уже в этом году.
Город-сад: каким будет будущий IT-центр. Напомним, для строительства этого проекта снесли самый старый недострой Ярославля гостиницу "Чайка".
Фото: архитектурное бюро Broarchitect
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