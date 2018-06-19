Швейцарские болельщики забронировали гостиницу в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Швейцарцы столкнулись с трудностями перевода

Швейцарские болельщики не справились с российской топонимикой. И перепутали два Ростова. Фанаты забронировали отель в Ростове... Великом. О чем не знали до тех пор, пока не прилетели в Ростов-на-Дону.

— «Селиванов»! — сказали таксисту, когда приехали (так называется отель в Ростове Великом, в котором они взяли номера).

Таксист не моргнув глазом повёз, куда было сказано. Вот только отеля такого в Ростове-на-Дону нет.

— У нас есть улица Селиванова, — объяснила ведущий специалист по связям с общественностью местной «Службы-112» Марина Юнда. — Таксист решил, что туда им и надо. На месте болельщики начали догадываться, что что-то не так.

Совсем всё не так пошло, когда на улице Селиванова не обнаружилось отеля «Селиванов». Фанаты бросились звонить в службу спасения. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и помог заселиться в гостинице Ростова-на-Дону.

— Сотрудники областной «Службы-112» прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на четырёх иностранных языках, — рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. — В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы профессиональным переводчикам — волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками.