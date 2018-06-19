Жители Ростова Великого дважды платили за содержание мусорных площадок

Компания, которой платили деньги за содержание мусорных площадок, только вывозила отходы

Жители Ростова пожаловались в прокуратуру на то, что у них в квитанциях за квартиры появилась отдельная строка оплаты за содержание мусорных площадок. Прокуроры провели проверку и выяснили, что в конце прошлого года плату за содержание мест накопления отходов включили в коммунальные счета на муниципальном совете Ростова тем домам, в которых собственники не выбрали способ управления.

— Плата за ремонт и содержание жилья уже включает в себя эту плату, — рассказали в прокуратуре. — Но с февраля жители еще и отдельно платили компании «Альфа-Сити», которая занимается вывозом мусора в Ростове, но не отвечает за содержание контейнерных площадок. Поэтому платы являются незаконными.

В адрес директора «Альфа-Сити» прокуратура вынесла представление и потребовала эти платы устранить, а людей, ответственных за нарушение, наказать.