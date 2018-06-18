×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославцев спросят, какие дороги отремонтировать в первую очередь

18 июня 2018 17:07
522 0
дороги, Ярославль

Ярославцы будут сами решать, какие дороги отремонтировать в первую очередь. Планируется привести в нормальное состояние около 80 проблемных участков.

Общественное обсуждение пройдет 20 июня в 17:30 в правительстве Ярославской области. Во встрече могут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться, позвонив по телефону (4852) 78-62-86, или написать на почту Написать письмо с указанием своего имени и контактного телефона. Заявки принимаются до 17:30 19 июня.

— Выделенные средства должны быть направлены на ремонт тех участков, которые приносят больше всего неудобств жителям, — сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — Выделенные средства должны быть направлены на ремонт тех участков, которые приносят больше всего неудобств жителям.

На ремонт ярославских дорог теперь повалятся бешеные деньги. Их даст член экономического совета при президенте России Алексей Репик. Регистрация миллиардера в Ярославле принесла в бюджет региона 1,5 миллиарда рублей. Часть из этой суммы — 400 миллионов — отдадут на дороги. А какие это будут улицы, решат сами ярославцы и представители экспертного сообщества.

Анастасия Тихомирова
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Крупный пожар в Ярославле. Со стороны вокзала валит густой чёрный дым: что горит

Новое на сайте
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Комментарии (6): Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (15): Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,40 63,66
EUR 73,65 73,94
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 19.06
USD 63,48 0,80
EUR 73,48 0,95
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы», «Партнерский проект», «Новости телекома» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnn@iportal.ru.