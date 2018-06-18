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Ярославцев спросят, какие дороги отремонтировать в первую очередь
18 июня 2018 17:07
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Ярославцы будут сами решать, какие дороги отремонтировать в первую очередь. Планируется привести в нормальное состояние около 80 проблемных участков.
Общественное обсуждение пройдет 20 июня в 17:30 в правительстве Ярославской области. Во встрече могут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться, позвонив по телефону (4852) 78-62-86, или написать на почту Написать письмо с указанием своего имени и контактного телефона. Заявки принимаются до 17:30 19 июня.
— Выделенные средства должны быть направлены на ремонт тех участков, которые приносят больше всего неудобств жителям, — сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — Выделенные средства должны быть направлены на ремонт тех участков, которые приносят больше всего неудобств жителям.
На ремонт ярославских дорог теперь повалятся бешеные деньги. Их даст член экономического совета при президенте России Алексей Репик. Регистрация миллиардера в Ярославле принесла в бюджет региона 1,5 миллиарда рублей. Часть из этой суммы — 400 миллионов — отдадут на дороги. А какие это будут улицы, решат сами ярославцы и представители экспертного сообщества.
Фото: Александра Савельева
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