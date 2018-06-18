Крупный пожар в Ярославле. Со стороны вокзала валит густой чёрный дым: что горит

17:04

Уточнение информации от управления МЧС по Ярославской области. Пожар начался в одном из складов на улице Всполинское поле, 24. Склады находятся поодаль от основных торговых площадей. В ангаре лежали стройматериалы.

— Предварительно огонь распространился на 100 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не производилась, — уточнил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

На месте работают 14 пожарных машин и 40 спасателей.