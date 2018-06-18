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Крупный пожар в Ярославле. Со стороны вокзала валит густой чёрный дым: что горит
18 июня 2018 16:30
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В Ярославле поднялся высокий столб дыма неподалеку от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный.
— Что-то рядом с вокзалом полыхает. Идёт жёлтый дым, — рассказывает ярославец Роман, увидевший столб дыма на площади у вокзала.
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что горит ангар на улице Всполинское поле, здание № 4. Оно находится между магазинами с метизами и крепежами и ларьком с курочкой-гриль.
За несколько минут дым почернел.
Напомним, недавно на Всполье тушили магазины.
16:54
Недавно в Ярославле произошёл взрыв на складе на Промышленном проезде. Тогда пожарные бросили все силы на борьбу с огнём, который долго не удавалось уменьшить.
16:59
17:00
Загоревшийся ангар по площади занимал больше 600 квадратных метров.
17:04
— Предварительно огонь распространился на 100 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не производилась, — уточнил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
На месте работают 14 пожарных машин и 40 спасателей.
Фото: Михаил Контуев, Роман Пестряков, Читатель 76.ru
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