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Город

Крупный пожар в Ярославле. Со стороны вокзала валит густой чёрный дым: что горит

18 июня 2018 16:30
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Ярославль, пожар

В Ярославле поднялся высокий столб дыма неподалеку от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный.

— Что-то рядом с вокзалом полыхает. Идёт жёлтый дым, — рассказывает ярославец Роман, увидевший столб дыма на площади у вокзала.

В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что горит ангар на улице Всполинское поле, здание № 4. Оно находится между магазинами с метизами и крепежами и ларьком с курочкой-гриль. 

За несколько минут дым почернел. 

Напомним, недавно на Всполье тушили магазины

16:54
— Горят склады, но не понятно, с чем. Пожарные проливают проход между двумя ангарами, — рассказывает ярославец Андрей Трифф.

Недавно в Ярославле произошёл взрыв на складе на Промышленном проезде. Тогда пожарные бросили все силы на борьбу с огнём, который долго не удавалось уменьшить. 

16:56
Горит рядом с гаражным кооперативом. Ангар полыхает полностью. 

16:59
— Пожарные сообщают, что горит какая-то техника, — рассказывает с места видеооператор 76.ru Лев Белков.

17:00
— Всё, что внутри, уже не спасти. Крыша ангара складывается внутрь, — передаёт ярославец Андрей Трифф, оказавшийся рядом.

Загоревшийся ангар по площади занимал больше 600 квадратных метров.

17:04
Уточнение информации от управления МЧС по Ярославской области. Пожар начался в одном из складов на улице Всполинское поле, 24. Склады находятся поодаль от основных торговых площадей. В ангаре лежали стройматериалы.

— Предварительно огонь распространился на 100 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не производилась, — уточнил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

На месте работают 14 пожарных машин и 40 спасателей.

17:09
Огонь локализовали. Дым практически перестал идти. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Михаил Контуев, Роман Пестряков, Читатель 76.ru
Продажа авто, мото
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