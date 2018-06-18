На свалку в Угличском районе нагрянула проверка: результаты

На полигоне проверили безопасность

Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования затеял огромную проверку объектов мусоросортировки и полигонов. Проверяют все свалки Ярославской области. На днях специалисты департамента съездили на полигон в Угличском районе.

— Очистка обрывной канавы проведена в полном объеме, — рассказал начальник отдела оборота твердых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования области Артем Назаров. — Утечек из данной канавы не выявлено, фактов сброса фильтрата в окружающую среду и поступления каких-либо стоков в Селивановский ручей также не зафиксировано.



До конца следующего года полигон модернизируют: поставят очистные сооружения и выкопают пруд-испаритель. В планах также перестроить технологическую карту, усовершенствовать дренаж и асфальтировать дорогу у полигона. Все это будет стоить около 25 миллионов рублей.



На территории региона работает 18 полигонов для размещения твердых бытовых отходов и 1 для промышленных. Их всех хотят модернизировать: для этого привлекут и частные компании. На очереди полигон у деревни Красной под Переславлем-Залесским. Его готовят к рекультивации. Все документы подготовлены, проект даже прошел публичные слушания и включен в государственный реестр как особо вредный объект.