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На свалку в Угличском районе нагрянула проверка: результаты
18 июня 2018 12:51
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Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования затеял огромную проверку объектов мусоросортировки и полигонов. Проверяют все свалки Ярославской области. На днях специалисты департамента съездили на полигон в Угличском районе.
— Очистка обрывной канавы проведена в полном объеме, — рассказал начальник отдела оборота твердых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования области Артем Назаров. — Утечек из данной канавы не выявлено, фактов сброса фильтрата в окружающую среду и поступления каких-либо стоков в Селивановский ручей также не зафиксировано.
Всё по теме мусорного скандала в Ярославской области.
Фото: правительство Ярославской области
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