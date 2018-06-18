Юрию Ласточкину в семь раз сократили штраф за взятку

Юрию Ласточкину останется заплатить государству не так много

Экс-мэру Рыбинска, осуждённому за взятку, сократили гигантский штраф. Вместо 140 миллионов рублей бывший градоначальник заплатит 20 миллионов рублей государству.

Решение об этом принял Бежецкий суд Тверской области ещё в апреле. Но только сейчас управление судебных приставов по Ярославской области, которое всё это время уже распродает имущество Ласточкина, получило исполнительное производство об этом.

— 27 июня назначены торги, на которых будет реализована машина Юрия Ласточкина, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Ранее эту машину нашли в Москве, куда увёз её один из друзей бывшего главы Рыбинска. Toyota FJ Cruiser 2006 года оценили в 1 миллион 124 тысячи рублей. А ранее приставы распродали акции бывшего мэра. Таким образом Юрию Ласточкину останется заплатить чуть более 15 миллионов рублей.





