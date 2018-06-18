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Юрию Ласточкину в семь раз сократили штраф за взятку
18 июня 2018 11:22
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Экс-мэру Рыбинска, осуждённому за взятку, сократили гигантский штраф. Вместо 140 миллионов рублей бывший градоначальник заплатит 20 миллионов рублей государству.
Решение об этом принял Бежецкий суд Тверской области ещё в апреле. Но только сейчас управление судебных приставов по Ярославской области, которое всё это время уже распродает имущество Ласточкина, получило исполнительное производство об этом.
— 27 июня назначены торги, на которых будет реализована машина Юрия Ласточкина, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Ранее эту машину нашли в Москве, куда увёз её один из друзей бывшего главы Рыбинска. Toyota FJ Cruiser 2006 года оценили в 1 миллион 124 тысячи рублей. А ранее приставы распродали акции бывшего мэра. Таким образом Юрию Ласточкину останется заплатить чуть более 15 миллионов рублей.
В бежецкой колонии бывший мэр Рыбинска отбывает наказание после громкого судебного дела. 23 сентября 2015 года Ласточкин былпризнан виновнымв растрате и получении взятки. Его приговорили к8 годам 6 месяцам колонии строгого режимаи штрафу 140 миллионов рублей.
Фото: УФССП по Ярославской области
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