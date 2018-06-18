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BMW сгорел за 20 минут: в Ярославле ночью подожгли машину
18 июня 2018 09:45
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В 3:17 в дежурную смену МЧС сообщили о том, что в Красноперекопском районе горит машина. Автомобиль BMW вспыхнул возле дома 2 на улице 3-я Вокзальная.
Две пожарные машины и шесть спасателей смогли быстро локализовать огонь, в 3:37 машину полностью потушили.
— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара уничтожен двигатель и салон авто на площади два квадратных метра.
В Ярославле за прошлую неделю случилась целая серия ночных пожаров во дворах домов, мы писали, в каком районе поджигают машины чаще всего. Автомобили сгорают за минуты, при этом страдают и припаркованные рядом авто.
Фото: МЧС
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