BMW сгорел за 20 минут: в Ярославле ночью подожгли машину

У машины под капотом всё выгорело

В 3:17 в дежурную смену МЧС сообщили о том, что в Красноперекопском районе горит машина. Автомобиль BMW вспыхнул возле дома 2 на улице 3-я Вокзальная.

Две пожарные машины и шесть спасателей смогли быстро локализовать огонь, в 3:37 машину полностью потушили.

— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара уничтожен двигатель и салон авто на площади два квадратных метра.

В Ярославле за прошлую неделю случилась целая серия ночных пожаров во дворах домов, мы писали, в каком районе поджигают машины чаще всего. Автомобили сгорают за минуты, при этом страдают и припаркованные рядом авто.