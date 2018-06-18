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Машины не ездят там, где мы гуляем: ярославцы потребовали не перекрывать улицы на праздники
18 июня 2018 06:26
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В субботу в центре Ярославля на дорогах творилось невероятное — перекрытие дорог в честь праздника сбило всех с толку. Люди не могли понять, где что перекрыто и почему дороги закрыты до самой ночи. Ярославцы высказались коротко: «Маразм!»
А мы провели в нашей группе «ВКонтакте» опрос: надо ли перекрывать в праздник дороги в центре? Что важнее: удобство или безопасность? Мнения разделились.
— Да! Машину можно и дома оставить на день, — считают 17,6% проголосовавших.
— Перекрывать нужно, но меньше, чем сейчас, — сказали 24,6%.
— Не нужно вообще! Машины не ездят там, где гуляют люди, — решили 57,8% ответивших.
А что думаете вы? Проголосуйте здесь.
Фото: Александра Савельева
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