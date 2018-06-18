Машины не ездят там, где мы гуляем: ярославцы потребовали не перекрывать улицы на праздники

Встал даже мост

В субботу в центре Ярославля на дорогах творилось невероятное — перекрытие дорог в честь праздника сбило всех с толку. Люди не могли понять, где что перекрыто и почему дороги закрыты до самой ночи. Ярославцы высказались коротко: «Маразм!»

А мы провели в нашей группе «ВКонтакте» опрос: надо ли перекрывать в праздник дороги в центре? Что важнее: удобство или безопасность? Мнения разделились.

— Да! Машину можно и дома оставить на день, — считают 17,6% проголосовавших.

— Перекрывать нужно, но меньше, чем сейчас, — сказали 24,6%.

— Не нужно вообще! Машины не ездят там, где гуляют люди, — решили 57,8% ответивших.

А что думаете вы? Проголосуйте здесь.