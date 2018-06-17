Сексуальная учительница сделала фото в купальнике в поддержку уволенной за такой же снимок коллеги

Сразу видна осанка хореографа!

Молодая учительница из Ярославля Анастасия Маргаритова поддержала свою коллегу из Омска, уволенную за фото в купальнике. Анастасия присоединилась к флешмобу #УчителяТожеЛюди. Педагоги со всей страны сейчас выкладывают фото в купальниках и в плавках, чтобы поддержать девушку, которой пришлось покинуть школу из-за скандала с руководством.

Сделала снимок и Анастасия. Девушке явно есть чем гордиться — фигура точеная. Кроме того, Анастасия не боится гнева директора своей школы (девушка работает педагогом-хореографом в школе № 89).

— В поддержку Виктории из Омска! Мда... Зла не хватает на подобные ситуации. Ты учитель? Надень паранджу! — иронизирует Анастасия. — Сейчас благодарю Бога за нормальное, адекватное начальство.

История с омской учительницей Викторией Поповой прогремела, когда ее фото в стиле пин-ап появились в интернете. После работы преподаватель истории посещала курсы в школе для моделей с пышными формами. Когда её фото появились в инстаграме и о девушке написали наши коллеги из редакции «НГС.Омск», руководство школы, в которой работала Виктория, сочло снимки фривольными. Преподавателю пришлось уволиться.

А флешмоб в поддержку Виктории пошёл гулять по Сети и уже собирает много фотографий учителей, показывающих свои фигуры в купальниках. Причем снимки выкладывают и мужчины тоже. Смотрите большую фотоподборку.