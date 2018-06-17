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Потоп в центре Ярославля: по улице Терешковой потекла грязевая река
17 июня 2018 13:03
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Сегодня с самого утра затопило улицу Терешковой в центре Ярославля. Потоки воды бегут с начала улицы и почти до набережной.
- Когда я утром подошла к окну, увидела, как откуда-то течёт грязная вода оранжевого цвета. Вода дотекла почти до церкви, что на набережной, — рассказала местная жительница Софья Тамарова.
В единой дежурно-диспетчерской службе города рассказали, в чем дело.
- Там прорвало трубы, сейчас устраняем дефект, приходится откачивать воду на дорогу, чтобы провести ремонтные работы, — сказали в диспетчерской.
Фото: Софья Тамарова
Видео: Софья Тамарова
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