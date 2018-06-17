Потоп в центре Ярославля: по улице Терешковой потекла грязевая река

Грязная вода дотекла почти до набережной

Сегодня с самого утра затопило улицу Терешковой в центре Ярославля. Потоки воды бегут с начала улицы и почти до набережной.

- Когда я утром подошла к окну, увидела, как откуда-то течёт грязная вода оранжевого цвета. Вода дотекла почти до церкви, что на набережной, — рассказала местная жительница Софья Тамарова.

В единой дежурно-диспетчерской службе города рассказали, в чем дело.

- Там прорвало трубы, сейчас устраняем дефект, приходится откачивать воду на дорогу, чтобы провести ремонтные работы, — сказали в диспетчерской.