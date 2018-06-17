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Страшный пожар в Рыбинске: в собственном доме сгорел мужчина
17 июня 2018 12:04
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Сегодня ночью в Рыбинске случился страшный пожар. За Волгой, на Александровской улице, загорелся частный дом. В службу спасения позвонили в час ночи. И только к половине шестого пожар смогли потушить. Дом был большой — 320 квадратных метров. Но старенький.
— Сгорел за считаные минуты, — написала очевидец происшествия Наталья Дорожко. — Огонь перекинулся на соседний дом, но удалось потушить. Хотя пострадал все же.
К сожалению, не обошлось без жертв.
— В горевшем доме погиб мужчина, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Денис Тур, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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