Страшный пожар в Рыбинске: в собственном доме сгорел мужчина

Дом тушили больше четырёх часов

Сегодня ночью в Рыбинске случился страшный пожар. За Волгой, на Александровской улице, загорелся частный дом. В службу спасения позвонили в час ночи. И только к половине шестого пожар смогли потушить. Дом был большой — 320 квадратных метров. Но старенький.

— Сгорел за считаные минуты, — написала очевидец происшествия Наталья Дорожко. — Огонь перекинулся на соседний дом, но удалось потушить. Хотя пострадал все же.

К сожалению, не обошлось без жертв.

— В горевшем доме погиб мужчина, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.