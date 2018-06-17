В Ярославле показали семь чудес света из песка: смотрим фото

Выставка бесплатная

Ярославцы обзавелись собственной пирамидой Хеопса. Выставка «Семь чудес света» открылась вчера в торговом центре «Вернисаж».

Проект выполнен большой командой скульпторов. Здесь можно увидеть выдающиеся сооружения античного мира, известные как «Семь чудес света». Лишь одно из этих чудес сохранилось до наших дней — египетские пирамиды; впечатляющая песчаная пирамида Хеопса встречает всех гостей у входа. В галерее также можно увидеть Галикарнасский мавзолей и храм Афины, маяк в Александрии и статую Зевса, исполинскую фигуру Колосса Родосского и украшенные цветами террасы висячих садов Семирамиды.

Внутри фигур есть каркас

Все эти сооружения, вызывавшие у современников восторг и трепет, известны нам лишь по изображениям и описаниям античных авторов. Известно, что «песчаные замки» — материал непрочный, поэтому строительство скульптуры из песка — дело хлопотное. В ход идут песчано-клеевой раствор и декоративный белый песок, внутри фигур спрятан каркас и пластиковый наполнитель. Одну фигуру строят сутки, ей требуется многочасовая сушка.

Висячие сады Семирамиды

Увидеть необычные скульптуры можно бесплатно до 5 августа, время работы с 10:00 до 22:00.

Храм Афродиты