|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
В Ярославле показали семь чудес света из песка: смотрим фото
17 июня 2018 10:25
1 702 2
Ярославцы обзавелись собственной пирамидой Хеопса. Выставка «Семь чудес света» открылась вчера в торговом центре «Вернисаж».
Проект выполнен большой командой скульпторов. Здесь можно увидеть выдающиеся сооружения античного мира, известные как «Семь чудес света». Лишь одно из этих чудес сохранилось до наших дней — египетские пирамиды; впечатляющая песчаная пирамида Хеопса встречает всех гостей у входа. В галерее также можно увидеть Галикарнасский мавзолей и храм Афины, маяк в Александрии и статую Зевса, исполинскую фигуру Колосса Родосского и украшенные цветами террасы висячих садов Семирамиды.
Все эти сооружения, вызывавшие у современников восторг и трепет, известны нам лишь по изображениям и описаниям античных авторов. Известно, что «песчаные замки» — материал непрочный, поэтому строительство скульптуры из песка — дело хлопотное. В ход идут песчано-клеевой раствор и декоративный белый песок, внутри фигур спрятан каркас и пластиковый наполнитель. Одну фигуру строят сутки, ей требуется многочасовая сушка.
Увидеть необычные скульптуры можно бесплатно до 5 августа, время работы с 10:00 до 22:00.
Фото: Сергей Фёдоров
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров