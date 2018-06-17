Ярославская красотка сделала откровенные снимки в поддержку сборной России: 4 горячих фото

Отличная поддержка нашей сборной!

Болеть за сборную России на чемпионате мира надо умеючи. У ярославской красотки Лии Максимовой это отлично получается. В поддержку наших футболистов на ЧМ-2018 Лия выложила очень горячие фото. Девушка, модель журнала MAXIM сделала фотосессию прямо на стадионе — в гольфах, с мячом и свистком, висящим на груди, чуть прикрытой полупрозрачной маечкой.

Поклонники Лии в восторге — ведь она сейчас молодая мама. Удивились, как быстро пришла в форму. Лия скрывать не стала:

— Этим фото очень много лет — вот и весь секрет, — рассказала девушка.

Как и нашим надеждам на победу российской сборной в чемпионате мира, так что тут придираться не будем. А лучше посмотрим горячие фото блондинки.

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