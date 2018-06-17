В Ярославле массово сжигают машины: в каком районе чаще всего случаются пожары

Машина сгорает за считаные минуты

В Ярославле за минувшую неделю случилась целая серия пожаров во дворах. Горят припаркованные машины. Где-то случаи становятся массовыми: поджигатель уничтожил сразу пять машин.

Но чаще всего горят по одной-две, когда пламя задевает соседей. Статистика последней недели показала, что небезопасно стало оставлять машину во дворе Дзержинского района.

— Второй поджог за неделю и опять же в Брагино на улице Урицкого. Горело после полуночи, — рассказывают ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Несмотря на то что пожарные были рядом и потушили машину за несколько минут, от неё уже мало что осталось.

В прошлый раз сгорели три машины на улице Волгоградской. По этому случаю проверку начала полиция.