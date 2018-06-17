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В Ярославле массово сжигают машины: в каком районе чаще всего случаются пожары
16 июня 2018 22:27
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В Ярославле за минувшую неделю случилась целая серия пожаров во дворах. Горят припаркованные машины. Где-то случаи становятся массовыми: поджигатель уничтожил сразу пять машин.
Но чаще всего горят по одной-две, когда пламя задевает соседей. Статистика последней недели показала, что небезопасно стало оставлять машину во дворе Дзержинского района.
— Второй поджог за неделю и опять же в Брагино на улице Урицкого. Горело после полуночи, — рассказывают ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле».
Несмотря на то что пожарные были рядом и потушили машину за несколько минут, от неё уже мало что осталось.
В прошлый раз сгорели три машины на улице Волгоградской. По этому случаю проверку начала полиция.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
Далее: 17.06.2018 Парашютисты, самолёты и танцы: как сегодня гулял Ярославль
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