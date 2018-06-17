Парашютисты, самолёты и танцы: как сегодня гулял Ярославль

Сегодня в небо было особенно красиво смотреть

Сегодня Ярославль праздновал 55-летие со дня полёта в космос Валентины Терешковой. Праздник устроили под знаменитым лозунгом «Эй, небо, сними шляпу!».

Над Стрелкой устроили большое шоу самолёты команды «Русские витязи», а затем с неба спустились парашютисты с флагами России. Среди них оказался мэр Рыбинска Денис Добряков. Приземлившись, он достал из-под костюма букет ромашек и побежал с ним к Валентине Терешковой, которая в это время наблюдала за праздником.

Затем на смотровой площадке заиграл оркестр. Музыка звучала исключительно 60-х, ведь полёт первой женщины-космонавта состоялся в 1963 году.

Самые яркие моменты праздника в фоторепортаже от Александры Савельевой.

Танцевальный флешмоб на Стрелке

Смотровую площадку перекрыли для Валентины Терешковой

"Русские витязи"

Это выступление они отрабатывали за сутки перед праздником

В небо завороженно смотрели все

Слаженная работа

Затем полетели парашютисты

В воздухе они раскрыли флаги

Среди них оказался мэр Рыбинска Денис Добряков

Лозунг праздника

Флешмоб закончился радостным криком

В 23 часа над Ярославлем прогремит салют.