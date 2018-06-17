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Фоторепортаж
Парашютисты, самолёты и танцы: как сегодня гулял Ярославль
16 июня 2018 22:07
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Сегодня Ярославль праздновал 55-летие со дня полёта в космос Валентины Терешковой. Праздник устроили под знаменитым лозунгом «Эй, небо, сними шляпу!».
Над Стрелкой устроили большое шоу самолёты команды «Русские витязи», а затем с неба спустились парашютисты с флагами России. Среди них оказался мэр Рыбинска Денис Добряков. Приземлившись, он достал из-под костюма букет ромашек и побежал с ним к Валентине Терешковой, которая в это время наблюдала за праздником.
Затем на смотровой площадке заиграл оркестр. Музыка звучала исключительно 60-х, ведь полёт первой женщины-космонавта состоялся в 1963 году.
Самые яркие моменты праздника в фоторепортаже от Александры Савельевой.
В 23 часа над Ярославлем прогремит салют.
Фото: Александра Савельева
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