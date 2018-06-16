Где и во сколько сегодня смотреть салют в честь Валентины Терешковой

Салют начнётся в 23 часа

Сегодня Ярославль с размахом празднует 55-летие со дня полёта в космос Валентины Терешковой. Из-за праздника перекрыт весь центр города и даже мост через Которосль.

Целый день сегодня танцуют на Стрелке, здесь же смотрят авиашоу и шоу парашютистов. А вечером в небо над Ярославлем взлетит салют. Запустят его с воды в 23 часа, а лучший обзор откроется на Волжской набережной, Стрелке.

Афишу на все выходные в Ярославле смотрите тут.

Кстати, сегодня продлили работу общественного транспорта. Мы опубликовали расписание последних рейсов.