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Где и во сколько сегодня смотреть салют в честь Валентины Терешковой
16 июня 2018 14:09
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Сегодня Ярославль с размахом празднует 55-летие со дня полёта в космос Валентины Терешковой. Из-за праздника перекрыт весь центр города и даже мост через Которосль.
Целый день сегодня танцуют на Стрелке, здесь же смотрят авиашоу и шоу парашютистов. А вечером в небо над Ярославлем взлетит салют. Запустят его с воды в 23 часа, а лучший обзор откроется на Волжской набережной, Стрелке.
Афишу на все выходные в Ярославле смотрите тут.
Кстати, сегодня продлили работу общественного транспорта. Мы опубликовали расписание последних рейсов.
Фото: Александра Савельева
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