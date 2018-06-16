Ярославцы, не дождавшись властей, сами отремонтировали дорогу во дворе

Ярославцы в укор властям сами закидали яму

Жители домов по улице Гоголя ждали-ждали и пошли сами ремонтировать ямы на местном проезде. Дело в том, что власти обещали начать ремонт участка дороги между домами № 15 и № 17 в начале июня. Но каждый день находятся отговорки, почему работы до сих пор не начаты.

— Администрация совместно с департаментом городского хозяйства обещали, что ремонт будет начат 6 июня. Потом начали ссылаться на погодные условия и обещали принять меры в отношении подрядчика, который должен начать работу, — рассказывает активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдулаев. — Состояние этого проезда просто опасное.

Трое мужчин вооружились лопатами, привезли земли и пошли уплотнять ей огромную яму, в которой может застрять и уже не выехать легковушка.

— Хоть как-то. Лучше, чем с этой дырой, — говорят местные жители о своём энтузиазме.

Мэр Ярославля называл гигантскую сумму, которая нужна, чтобы отремонтировать все ямы города.