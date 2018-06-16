Сегодня троллейбусы будут ездить до часу ночи

Сегодня троллейбусы будут ездить допоздна

Сегодня можно будет подольше задержаться в центре Ярославля. Успеть посмотреть салют и уехать домой на троллейбусе. В день праздника — 55-летия со дня полёта Валентины Терешковой в космос, общественный транспорт будет работать до часу ночи.

— Также с 14:00 до 24:00 будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта (уменьшены интервалы движения), осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа через центральную часть Ярославля, — уточняют в городской администрации.

Публикуем расписание последних рейсов:

Троллейбусы

от остановочного пункта «ЯШЗ»:

№ 1 «Ярославль Главный — ЯШЗ» в 00:07, 00:16, 00:27, 00:38;

№ 9 «Улица Нефтяников — ЯШЗ» в 23:39, 23:49, 00:11, 00:23, 00:36.

от Богоявленской площади:

№ 5 «Улица Рыкачёва — Богоявленская площадь»;

по ходу на улицу Рыкачёва в 00:32, 00:47;

по ходу на «Ярославль Главный» 00:06; 00:24.

от Торгового переулка:

№ 4 «Торговый переулок — Фабрика «Красный перевал» в 23:10, 23:30, 23:54;

№ 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок» в 23:05; 23:38; 00:10; 00:26.

Все льготы будут действовать.