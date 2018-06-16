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Сегодня троллейбусы будут ездить до часу ночи

16 июня 2018 11:27
1 569 0
расписание, общественный транспорт, Ярославль

Сегодня можно будет подольше задержаться в центре Ярославля. Успеть посмотреть салют и уехать домой на троллейбусе. В день праздника — 55-летия со дня полёта Валентины Терешковой в космос, общественный транспорт будет работать до часу ночи.

Афиша событий на сегодня в Ярославле.

— Также с 14:00 до 24:00 будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта (уменьшены интервалы движения), осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа через центральную часть Ярославля, — уточняют в городской администрации.

Публикуем расписание последних рейсов:

Троллейбусы

от остановочного пункта «ЯШЗ»:

  • № 1 «Ярославль Главный — ЯШЗ» в 00:07, 00:16, 00:27, 00:38;
  • № 9 «Улица Нефтяников — ЯШЗ» в 23:39, 23:49, 00:11, 00:23, 00:36.

от Богоявленской площади:

  • № 5 «Улица Рыкачёва — Богоявленская площадь»;
  • по ходу на улицу Рыкачёва в 00:32, 00:47; 
  • по ходу на «Ярославль Главный» 00:06; 00:24.

от Торгового переулка:

  • № 4 «Торговый переулок — Фабрика «Красный перевал» в 23:10, 23:30, 23:54;
  • № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок» в 23:05; 23:38; 00:10; 00:26.

Все льготы будут действовать.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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