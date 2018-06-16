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Сегодня троллейбусы будут ездить до часу ночи
16 июня 2018 11:27
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Сегодня можно будет подольше задержаться в центре Ярославля. Успеть посмотреть салют и уехать домой на троллейбусе. В день праздника — 55-летия со дня полёта Валентины Терешковой в космос, общественный транспорт будет работать до часу ночи.
Афиша событий на сегодня в Ярославле.
— Также с 14:00 до 24:00 будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта (уменьшены интервалы движения), осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа через центральную часть Ярославля, — уточняют в городской администрации.
Публикуем расписание последних рейсов:
Троллейбусы
от остановочного пункта «ЯШЗ»:
от Богоявленской площади:
от Торгового переулка:
Все льготы будут действовать.
Фото: Александра Савельева
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