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Эксклюзив
Машины в кучу: участник аварии с пятью автомобилями, рассказал, как всё произошло
16 июня 2018 10:23
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Эта авария случилась прошлой ночью на въезде в Ярославль на трассе М-8. Сразу пять машин столкнулись в кучу: три легковые, «Газель» и грузовик.
Авария произошла на левой полосе, которая вела на разворот в сторону Москвы. На удивление в этом ДТП пострадавших не оказалось, лишь одна женщина позже всё-таки обратилась ко врачам. ЧП не попало даже на камеры видеонаблюдения, ни у одного из водителей не было видеорегистраторов. 76.ru удалось связаться с одним из участников аварии, который рассказал, как всё произошло.
— Фура, ВАЗ-2114 и «Вольво» стояли в ожидании разворота в левом ряду. «Шкода» перестраивалась, чтобы встать за нами, и почти завершила этот маневр. В этом момент сзади в нас врезалась «Газель» и собрала все наши машины в кучу до фуры, — рассказал ярославец Алексей. — После чего «Газель» пролетела немного вперёд и остановилась параллельно фуре.
Минимум две машины из этой аварии уже не восстановить: «Шкода», которая приняла удар, и, вероятно, белый «Вольво» тоже пойдёт на помойку.
Основной версией такого манёвра от «Газели» называют отказ тормозов. Однако пока официально виновник не определён, пройдёт следствие, которое определит вину.
Фото: Читатель 76.ru
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