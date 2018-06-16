Машину на помойку: в Ярославле «Ниссан» протаранил «Хонду»

ДТП на перекрёстке

Ночью в Ярославле произошло ДТП на пересечении улиц Гагарина и Рыкачёва. Столкнулись белый «Ниссан» и чёрная «Хонда». Последняя приняла на себя удар, выезжая на перекрёсток.

— «Ниссан» не уступил «Хонде». В «Хонде» был маленький ребёнок! Благо никто не пострадал, только железо, — рассказала очевидец аварии Мария Дудник.

Несмотря на отсутствие пострадавших, удар оказался сильным — у «Хонды» смяло капот, а у «Ниссана» снесло правый бок. В соцсетях обсуждают, что «Хонду», вероятно, уже не восстановить — машина была собрана ещё в 90-х, запчасти на неё теперь сложно найти.

Прошлой ночью на въезде в Ярославль столкнулись сразу пять машин.